Разбил стекло, вынул магнитолу и убежал: ярославская полиция нашла очередного мелкого уголовника-рецидивиста

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-13T09:12:07+03:00

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34-летний мужчина из Кировского района обратился в полицию и рассказал, что в его машине разбили стекло и украли автомагнитолу. Автомобиль стоял припаркованным на улице Володарского. Сотрудники уголовного розыска начали поиски грабителя.

Оказалось, что это сделал 32-летний ранее судимый местный житель. Сумма причиненного ущерба составила всего 3 тысячи рублей, но водителю теперь придется еще и поменять стекло. У вора-рецидивиста изъяли магнитолу, а по факту кражи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Теперь за свои мелкие уголовные наклонности он ответит перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU