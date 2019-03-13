В Ярославской области шесть школ работало без охраны, а местная администрация жаловалась, что нет денег на безопасность

СЕГОДНЯ 07:31 2019-03-13T07:31:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области прокуроры Некоузского района решили проверить, есть ли охрана в школах. Оказалась, что в шести учебных заведениях территории не охраняются ни частными охранными организациями, ни подразделениями ведомственной охраны федеральных органов.

Прокуратура уже не раз обращала внимание администрации Некоузского района на тот факт, что безопасность жизни и здоровья школьников находятся под угрозой, ведь на территорию школ может беспрепятственно попасть любой посторонний человек. Таким образом, нарушались права учеников на безопасные условия обучения.

Однако власти местного управления отвечали, что в их бюджете нет средств ни на 2018, ни на 2019 год.

Прокуратура направила 6 исковых заявлений в суд: на администрацию района, чтобы там выделили деньги из бюджета, и на школы, которые должны обеспечить охрану безопасности своих учеников.

Прокурор Некоузского района будет контролировать, как устраняются нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU