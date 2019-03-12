В майские праздники город зацветет: в Ярославле готовятся к созданию цветочных клумб

СЕГОДНЯ 21:06 2019-03-12T21:06:23+03:00

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Ярославль преобразится уже в начале мая! «Горзеленхозстрой» посадит городские растения, а пока почти 400 тысяч единиц рассады ожидают в теплицах. На клумбах города появятся бархатцы, петунии, сальвии, бегонии и другие цветы. Всего в «Горзеленхозстрое» вырастили 600 тысяч единиц рассады. 200 из них будут реализованы ярославским садовникам. Композиции появятся на площади Юности, на кольце троллейбусов на Гагарина и на других территориях Ярославля. Площадь Волкова украсят в театральной тематике в честь года Театра.

— В первую очередь мы будем озеленять транспортные развязки, чтобы создать комфортное восприятие цветочных композиций не только для пешеходов, но и для автомобилистов и пассажиров городского транспорта. Все знаковые места Ярославля будут украшены цветами, — поделилась директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

ИСТОЧНИК KP.RU