Из программы капремонта в Ярославской области убрали небольшие дома

СЕГОДНЯ 17:50 2019-03-12T17:50:18+03:00

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Из программы капремонта в Ярославской области убрали дома, в которых менее пяти квартир. Такое решение приняли депутаты Ярославской областной Думы 12 марта на заседании комитета по ЖКК, энергетике, экологии и природопользованию.

- Поправки связаны с изменениями в Жилищный кодекс, а также с проблемами, которые возникали в предыдущие годы при реализации данного закона, - сообщается на сайте думы.

Владельцы помещений в таких домах освобождаются от уплаты взносов. Но ремонт им придется проводить за свой счет. Поддержали народные избранники поправку, по которой в программу включили ремонт инженерных сетей, несущих строительных конструкций, систем газоснабжения, лифтов, машинных и блочных помещений. Кроме того, в региональное законодательство внесена норма, по которой фонд капитального ремонта не может быть закрыт или объявлен банкротом.

ИСТОЧНИК KP.RU