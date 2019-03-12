2019-03-12T17:30:34+03:00
Экономика

Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк проводит масштабную акцию «Счастливая покупка» совместно с торговой сетью «Пятёрочка» и платежной системой Visa для новых и текущих клиентов — держателей карт Visa Electron, Momentum, Classic и Gold.

В рамках акции клиенты с самыми популярными картами Сбербанка могут получить до 100% компенсации своей покупки бонусами СПАСИБО. Чтобы присоединиться к акции, достаточно в период ее проведения оплачивать свои покупки в магазинах «Пятёрочка» и быть зарегистрированным в программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Новые клиенты могут оформить карту на сайте Сбербанка и тоже участвовать в акции.

Специальной регистрации в акции не требуется. В случае получения бонусов после покупки клиенту на телефон придет СМС с зачисленной суммой бонусов. Чем больше покупок, тем выше шансы вернуть полную стоимость покупки бонусами СПАСИБО.

Дмитрий Малых, управляющий директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«Акция "Счастливая покупка" — наша крупнейшая кампания, в которой могут одновременно участвовать миллионы клиентов Сбербанка по всей России. Ее условия очень просты: оплачивайте покупки картой Visa Сбербанка в "Пятёрочке" и получайте до 100% от суммы покупки бонусами СПАСИБО. Уверен, что в каждом уголке нашей страны будет много счастливых победителей».

Бонусы можно потратить у партнеров, в одной из продуктовых категорий (такси, рестораны, аптеки, АЗС и т. д.) или на сайтах программы «Спасибо от Сбербанка», купив билеты на мероприятия, купоны на скидку или оплатив подписки на самые популярные музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры.

Клиенты могут получить до 100% стоимости покупки в «Пятёрочке» бонусами СПАСИБО при оплате картой Visa Сбербанка.

Акция проходит с 10 марта по 30 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из программы капремонта в Ярославской области убрали небольшие дома
Аэропорту «Туношна» передадут участок под строительство гостиницы и логистического центра
В Тутаеве мошенники украли у пенсионерки почти 90 тысяч рублей
Ярославскому школьнику, которого спасли из-под троллейбуса, предложили стать транспортником
Столичные коллеги-хирурги приехали в Ярославль, чтобы научить местных специалистов делать малотравматичные операции
Павел Буре и Вячеслав Фетисов сыграют в хоккей на главной площади Ярославля
В Рыбинске вор обнес продуктовый магазин на девять тысяч рублей
Ярославский зоопарк собираются расширить
Ярославна, руководившая предприятием, перевела на фирму своего мужа 44 миллиона рублей
В Ярославле могут закрыть торговый комплекс «Аквилон»
Власти Ярославля запретили выходить на лед
В Ярославской области оштрафовали директора школы, которая не сообщила в полицию, что ее новый зам их бывший сотрудник
Ярославца до смерти избили в ночном клубе Москвы
Пьяная ярославна угрожала своей дочери жестоким убийством
В Ярославской области пройдут соревнования среди ползающих малышей
В центре Ярославля иномарка сбила 61-летнюю женщину
Житель Рыбинска пырнул знакомую ножом и попытался скрыться от Росгвардии