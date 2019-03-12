2019-03-12T17:28:10+03:00
Общество

Аэропорту «Туношна» передадут участок под строительство гостиницы и логистического центра

Идею поддержали на заседании комитета ярославской облдумы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославскому аэропорту отдадут 600 кв. метров земли под инфраструктуру.Ярославскому аэропорту отдадут 600 кв. метров земли под инфраструктуру.
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12 марта на заседании комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной думы депутаты поддержали предложение правительства о передаче аэропорту «Туношна» участка земли площадью более 600 квадратных метров. Он оценивается примерно в 100 миллионов рублей.

Предполагается, что дополнительная площадь позволит развивать инфраструктуру аэропорта. Например, есть планы по строительству здесь почтово-логистического центра, топливо-заправочного комплекса, грузового терминала, гостиницы и парковки для транспорта.

- Сегодня мы этим простым техническим действием дали большой толчок развитию нашего аэропорта, - отметил председатель комитета Роман Фомичев. – Региону важно, чтобы аэропорт развивался, увеличивал пассажиро- и грузопоток.

Также он подчеркнул, что вопрос о передаче данного земельного участка аэропорту разработан по итогам переговоров с потенциальными инвесторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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