2019-03-12T17:15:00+03:00
Происшествия

В Тутаеве мошенники украли у пенсионерки почти 90 тысяч рублей

Преступники представились женщине юристами
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Тутаева обратилась 64-летняя женщина, у которой мошенники украли 87 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что хотела вернуть деньги за купленный, но неполученный товар. В это время и появились преступники, которые представились юристами.

- Злоумышленники под предлогом оказания юридической помощи убедили заявительницу оплатить их услуги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Женщина осуществила перевод денежных средств в сумме более 87 тысяч рублей.

По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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