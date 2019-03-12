В Тутаеве мошенники украли у пенсионерки почти 90 тысяч рублей
Преступники представились женщине юристами
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В полицию Тутаева обратилась 64-летняя женщина, у которой мошенники украли 87 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что хотела вернуть деньги за купленный, но неполученный товар. В это время и появились преступники, которые представились юристами.
- Злоумышленники под предлогом оказания юридической помощи убедили заявительницу оплатить их услуги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Женщина осуществила перевод денежных средств в сумме более 87 тысяч рублей.
По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU