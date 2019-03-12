Ярославскому школьнику, которого спасли из-под троллейбуса, предложили стать транспортником

СЕГОДНЯ 16:55 2019-03-12T16:55:26+03:00

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12 марта для 8-летнего Пети и его мамы Ирины провели экскурсию в музее электротранспорта «ЯрГорЭлектроТранса». Это именно тот мальчик, которого 6 марта из-под колес троллейбуса вытащила водитель Елена Топунова. Благодаря посту мамы ребенка в соцсетях о поступке женщины узнал весь Ярославль. За профессионализм и чуткое отношение к людям Елену лично поблагодарил мэр города Владимир Волков.

- Наши коллеги неоднократно на деле доказывали, что электротранспорт - это их призвание. Ведь только испытывая огромную любовь к выбранной специальности, можно выполнять свою работу добросовестно, - говорится на официальной страничке «ЯрГорЭлектроТранса» в «ВКонтакте».

После экскурсии директор предприятия Ильхам Худиев подарил мальчику памятные часы и пожелал крепкого здоровья, а также предложил Петру в будущем пополнить ряды транспортников. А Елене Топуновой за безукоризненное выполнение своих обязанностей и предотвращение несчастного случая руководитель вручил благодарственное письмо и денежную премию.

ИСТОЧНИК KP.RU