Ярославскому школьнику, которого спасли из-под троллейбуса, предложили стать транспортником
12 марта для 8-летнего Пети и его мамы Ирины провели экскурсию в музее электротранспорта «ЯрГорЭлектроТранса». Это именно тот мальчик, которого 6 марта из-под колес троллейбуса вытащила водитель Елена Топунова. Благодаря посту мамы ребенка в соцсетях о поступке женщины узнал весь Ярославль. За профессионализм и чуткое отношение к людям Елену лично поблагодарил мэр города Владимир Волков.
- Наши коллеги неоднократно на деле доказывали, что электротранспорт - это их призвание. Ведь только испытывая огромную любовь к выбранной специальности, можно выполнять свою работу добросовестно, - говорится на официальной страничке «ЯрГорЭлектроТранса» в «ВКонтакте».
После экскурсии директор предприятия Ильхам Худиев подарил мальчику памятные часы и пожелал крепкого здоровья, а также предложил Петру в будущем пополнить ряды транспортников. А Елене Топуновой за безукоризненное выполнение своих обязанностей и предотвращение несчастного случая руководитель вручил благодарственное письмо и денежную премию.
ИСТОЧНИК KP.RU