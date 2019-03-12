2019-03-12T16:37:39+03:00
Общество

Столичные коллеги-хирурги приехали в Ярославль, чтобы научить местных специалистов делать малотравматичные операции

Такой опыт поможет поднять планку медпомощи в области
Екатерина РЯБЦЕВА
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Операция делается через маленькие разрезы, поэтому пациент будет восстанавливаться быстрее/ФОТО: портал органов государственной власти Ярославской областиОперация делается через маленькие разрезы, поэтому пациент будет восстанавливаться быстрее/ФОТО: портал органов государственной власти Ярославской области
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В Ярославле началась межрегиональная конференция, на которой поднимутся вопросы диагностики и лечения опухолей легкого. В рамках конференции заведующий торакальным хирургическим отделением института имени П.А. Герцена Олег Пикин организовал мастер-класс для ярославских хирургов. На мастер-классе доктор показал, какие есть нюансы при малоинвазивных торакоскопических органосохраняющих вмешательствах.

– Подобное взаимодействие со столичными специалистами позволит поднять планку медицинской помощи пациентам с опухолями легкого в регионе еще выше и довести методику до совершенства, – считает директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

В скором времени ярославские хирурги начнут делать такие операции, а задача столичных коллег – научить их делать это правильно. Операция делается через маленькие разрезы, поэтому пациент будет восстанавливаться быстрее.

Также на конференции будут обсуждаться вопросы диагностики, хирургического лечения рака легких и иммунотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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