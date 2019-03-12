В Рыбинске вор обнес продуктовый магазин на девять тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-12T17:12:13+03:00

На мужчину уже завели уголовное дело

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В Рыбинске, на проспекте Генерала Батова, грабитель разбил витрину продуктового магазина и залез через неё внутрь торгового помещения. Неизвестный украл продукты питания, общая стоимость которых составила девять с половиной тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Им оказался ранее судимый безработный 26-летний мужчина.

Грабитель полностью признал свою вину. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU