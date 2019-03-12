СЕГОДНЯ 16:15 2019-03-12T17:14:33+03:00

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Ярославский зоопарк собираются расширить, а его сотрудники намерены заняться реабилитацией животных и восстановлением популяции амурских тигров. Перспективы развития любимого места отдыха ярославцев 12 марта обсудили мэр города Владимир Волков и директор зоопарка Теймураз Бараташвили.

— В прошлом году зоопарку исполнилось 10 лет. За это время его сотрудники и руководство проделали огромную работу. Здесь собрано большое количество разных видов животных, среди которых есть редкие и даже уникальные. Созданы обучающие и развивающие детские классы, недавно построена ветеринарная клиника, которая оснащена по последнему слову техники. Всё это только начало пути, и планов ещё очень много. Чем больше будет территория зоопарка, больше животных — тем больше будет посетителей. Мы намерены поддерживать и развивать наш зоопарк, чтобы он вошел в список лучших зоопарков Европы, — отметил Владимир Волков.

Сейчас площадь зоопарка составляет 53 гектара. В нем представлено 470 видов зверей, птиц, пресмыкающихся и земноводных. В ближайшие время здесь планируют открыть «Школу счастья», где будут проводиться занятия для детей. Не исключено, что на ее базе также создадут центр анималотерапии для реабилитации ребят с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU