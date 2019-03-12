Ярославна, руководившая предприятием, перевела на фирму своего мужа 44 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-12T16:12:38+03:00

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В Ярославской области женщина, руководившая организацией, регулярно оплачивала различные расходы фирмы: покупала топливо и запчасти для спецтехники и спецодежду для своих сотрудников. Однако после проверки бухгалтерской отчетности выяснилось, что на предприятии нет никакой техники и штата сотрудников. Остается вопрос: куда около года уходили средства со счетов? Оказалось, что имущество все-таки было, но не у организации, которой руководила хозяйственная женщина, а на фирме ее мужа. Суд постановил взыскать с хитрой семейной пары более 44 миллионов рублей, но они не спешили это делать.

Тогда судебные приставы приняли крайние меры. Вместе с сотрудниками группы быстрого реагирования они приехали прямо домой к должникам. Там они описали и арестовали мебель, бытовую технику, земельный участок, сам жилой дом, три офиса и дорогую иномарку.

Все это легким трудом нажитое имущество теперь будет продано, а вырученные деньги пойдут в счет погашения долга перед предприятием.

ИСТОЧНИК KP.RU