2019-03-12T15:38:40+03:00
Общество

Власти Ярославля запретили выходить на лед

Теперь самые смелые и отчаянные рыбаки будут оштрафованы
Екатерина РЯБЦЕВА
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Сегодня, 12 марта, в Ярославле прошел рейд по пресечению выхода людей на лед. Мероприятие провели сотрудники административной комиссии вместе с членами центра гражданской защиты и полицейскими.

Уже с 5 марта власти запретили ярославцам выезжать на лед на транспортных средствах. Особо опасными местами считаются ледовые покрытия рядом с мостами и в районе слияния рек. Рейд проходил по Волге и Которосли от Стрелки до Толбухинского моста.

Такие мероприятия в городе проходят часто. В опасных местах установлены запрещающие знаки. Однако ярославские рыбаки не всегда принимают их к сведению.

—Также мы проводим профилактическую работу с детьми и их родителями, разъясняем, чем опасен выход на лёд в такое время, — рассказал начальник отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах МКУ «Центр гражданской защиты» Константин Лисунов.

Сейчас, когда происходит весеннее потепление, лед перестает быть монолитным и крошится на мелкие части. Талая вода помогает увеличить расстояние между льдинами. Рыхлое покрытие акватории реки уже не способно выдержать вес человека.

Игнорирующие опасность горожане будут оштрафованы на пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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