В Ярославской области оштрафовали директора школы, которая не сообщила в полицию, что ее новый зам их бывший сотрудник

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-12T15:17:51+03:00

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В одну из тутаевских школ на должность замдиректора устроился местный житель, который ранее был инспектором полиции. У бывшего полицейского есть педагогическое образование. В трудовой книжке мужчины была запись о том, что он проходил службу в органах внутренних дел, но школа не сообщила предыдущему работодателю о его новом месте работы.

В отношении директора школы возбудили дело об административном правонарушении по факту незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего.

Теперь директор заплатит штраф в 20 тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU