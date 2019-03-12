2019-03-12T14:54:56+03:00
Происшествия

Ярославца до смерти избили в ночном клубе Москвы

Следователи проводят проверку [фото, видео]
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Руслан Сыченко. Фото: со страницы Руслана Сыченко в соцсети «Одноклассники»Руслан Сыченко. Фото: со страницы Руслана Сыченко в соцсети «Одноклассники»
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31-летнего ярославца Руслана Сыченко до смерти избили в ночном клубе Москвы. Происшествие случилось 10 марта в заведении «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT» после концерта немецкой фолк-металл группы In Extremo. Известно, что мужчина скончался по дороге в больницу. Чуть позже в Сети появилось видео потасовки. На нем видно, что погибший сам задирался.

- Он был настолько пьян, что бросался на всех людей. Охрана пыталась его остановить, но он никого не слушал. Он просто подбегал к посетителям и бил. Лично я видела три таких эпизода. Но думаю, их было больше, - рассказала «КП» очевидец Ольга Маслова.

По предварительной информации, мужчина приехал в Москву на заработки. Сейчас по факту его смерти СУ СК по Москве проводит проверку.

Мужчина умер после драки в Главклубе в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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