Ярославца до смерти избили в ночном клубе Москвы

СЕГОДНЯ 14:42 2019-03-12T14:54:56+03:00

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31-летнего ярославца Руслана Сыченко до смерти избили в ночном клубе Москвы. Происшествие случилось 10 марта в заведении «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT» после концерта немецкой фолк-металл группы In Extremo. Известно, что мужчина скончался по дороге в больницу. Чуть позже в Сети появилось видео потасовки. На нем видно, что погибший сам задирался.

- Он был настолько пьян, что бросался на всех людей. Охрана пыталась его остановить, но он никого не слушал. Он просто подбегал к посетителям и бил. Лично я видела три таких эпизода. Но думаю, их было больше, - рассказала «КП» очевидец Ольга Маслова.

По предварительной информации, мужчина приехал в Москву на заработки. Сейчас по факту его смерти СУ СК по Москве проводит проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/696439" frameborder="0"></iframe> Мужчина умер после драки в Главклубе в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU