В Ярославской области пройдут соревнования среди ползающих малышей
16 марта в Рыбинске состоятся соревнования «Рыбинские ползунки». Этот милый конкурс проходит уже в седьмой раз. На старте встретятся малыши от полугода до двух лет. Всего будет три номинации по скорости передвижения: «ползунки», «ходунки» и «бегунки». Дистанции тоже будут двух видов: на 10 метров и на 20 метров.
В 2013 году инициатором этого мероприятия стала Городская общественная организация женщин. В этом году за звание лучшего «рыбинского ползунка» будет соревноваться 121 малыш.
Самых маленьких участников родители будут мотивировать игрушками. Каждый малыш получит свой первый диплом и медали.
«Рыбинские ползунки» пройдут в баскетбольном зале Дворца спорта «Полет». Для того чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться.
Ползунки: начало - в 16.00. Регистрация с 15.30 (для ползающих детей) https://vk.com/topic-60524658_39843265
Ходунки: начало - в 17.00. Регистрация с 16.30 (для начинающих вставать и ходить) https://vk.com/topic-60524658_39843266
Бегунки: начало - в 17.30. Регистрация с 17.00 (для уверенно ходящих и бегающих) https://vk.com/topic-60524658 39843268
ИСТОЧНИК KP.RU