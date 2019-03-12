В Ярославской области пройдут соревнования среди ползающих малышей

СЕГОДНЯ 13:59 2019-03-12T15:00:19+03:00

«Рыбинские ползунки» проводятся в городе уже в седьмой раз

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16 марта в Рыбинске состоятся соревнования «Рыбинские ползунки». Этот милый конкурс проходит уже в седьмой раз. На старте встретятся малыши от полугода до двух лет. Всего будет три номинации по скорости передвижения: «ползунки», «ходунки» и «бегунки». Дистанции тоже будут двух видов: на 10 метров и на 20 метров.

В 2013 году инициатором этого мероприятия стала Городская общественная организация женщин. В этом году за звание лучшего «рыбинского ползунка» будет соревноваться 121 малыш.

Самых маленьких участников родители будут мотивировать игрушками. Каждый малыш получит свой первый диплом и медали.

«Рыбинские ползунки» пройдут в баскетбольном зале Дворца спорта «Полет». Для того чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться.

Ползунки: начало - в 16.00. Регистрация с 15.30 (для ползающих детей) https://vk.com/topic-60524658_39843265

Ходунки: начало - в 17.00. Регистрация с 16.30 (для начинающих вставать и ходить) https://vk.com/topic-60524658_39843266

Бегунки: начало - в 17.30. Регистрация с 17.00 (для уверенно ходящих и бегающих) https://vk.com/topic-60524658 39843268

ИСТОЧНИК KP.RU