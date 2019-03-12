В центре Ярославля иномарка сбила 61-летнюю женщину
ДТП произошло на Большой Октябрьской
Женщина получила травмыФото: УМВД по Ярославской области
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В понедельник, 11 марта, в Ярославле под колеса машины попала женщина. ДТП случилось напротив дома № 126 по Большой Октябрьской. 61-летнюю женщину сбил мужчина на «Хендай Солярис». Пешеход получила травмы.
Всего за минувшие сутки в ДТП пострадали два человека.
Напомним, в мэрии наградили водителя троллейбуса, которая спасла ребенка, попавшего под колеса общественного транспорта. Мальчик поскользнулся во время посадки и свалился под машину. К счастью, водитель Елена Топунова заметила это вовремя и пришла на помощь
ИСТОЧНИК KP.RU