Житель Рыбинска пырнул знакомую ножом и попытался скрыться от Росгвардии

СЕГОДНЯ 11:53 2019-03-12T13:02:08+03:00

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Для жительницы Рыбинска застолье со знакомым чуть было не окончилось трагедией. Накануне женщина выпивала вместе с мужчиной в одном из домов по улице Ворошилова. Между ними внезапно вспыхнула ссора, и злоумышленник пырнул свою жертву ножом в живот.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, записали приметы подозреваемого и начали поиски. Вскоре они наткнулись в одном из дворов неподалеку на нескольких мужчин, один из которых при виде правоохранителей пытался сбежать. Однако успехом его попытка не увенчалась. Преступника передали полиции, где он во всем признался.

Оказалось, 37-летний мужчина уже был судим. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU