В Ярославле «застопорилась» замена лифтов
В Ярославле продолжается замена лифтов. Власти и подрядчики обещали, что все работы будут завершены к 15 марта, но вряд ли сроки будут соблюдены.
Мэр Владимир Волков высказал свое недовольство по поводу этого. Всего к срокам завершения работ должны быть заменены 148 подъемников в 68 жилых домах. Уже введен в эксплуатацию 71 подъемник, 68 находятся на заключительной стадии ремонта. В настоящее время подрядчик не приступил к замене 6 лифтов.
— Несмотря на то, что после введения системы видеонаблюдения работы ускорились, подрядчик срывает все сроки сдачи. Кроме того, была замечена практика завешивания видеокамер, чтобы скрыть ход работ. Поэтому я поручаю обратиться в надзорные органы для принятия мер в отношении подрядчика, — негодовал Владимир Волков.
ИСТОЧНИК KP.RU