В Ярославле «застопорилась» замена лифтов

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-12T13:05:53+03:00

Всего к срокам завершения работ должны быть заменены 148 подъемников в 68 жилых домах Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В Ярославле продолжается замена лифтов. Власти и подрядчики обещали, что все работы будут завершены к 15 марта, но вряд ли сроки будут соблюдены.

Мэр Владимир Волков высказал свое недовольство по поводу этого. Всего к срокам завершения работ должны быть заменены 148 подъемников в 68 жилых домах. Уже введен в эксплуатацию 71 подъемник, 68 находятся на заключительной стадии ремонта. В настоящее время подрядчик не приступил к замене 6 лифтов.

— Несмотря на то, что после введения системы видеонаблюдения работы ускорились, подрядчик срывает все сроки сдачи. Кроме того, была замечена практика завешивания видеокамер, чтобы скрыть ход работ. Поэтому я поручаю обратиться в надзорные органы для принятия мер в отношении подрядчика, — негодовал Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU