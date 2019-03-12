2019-03-12T13:05:53+03:00
Общество

В Ярославле «застопорилась» замена лифтов

Успеют ли подрядные организации сдать объекты до 15 марта?
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Всего к срокам завершения работ должны быть заменены 148 подъемников в 68 жилых домахВсего к срокам завершения работ должны быть заменены 148 подъемников в 68 жилых домахФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:

В Ярославле продолжается замена лифтов. Власти и подрядчики обещали, что все работы будут завершены к 15 марта, но вряд ли сроки будут соблюдены.

Мэр Владимир Волков высказал свое недовольство по поводу этого. Всего к срокам завершения работ должны быть заменены 148 подъемников в 68 жилых домах. Уже введен в эксплуатацию 71 подъемник, 68 находятся на заключительной стадии ремонта. В настоящее время подрядчик не приступил к замене 6 лифтов.

— Несмотря на то, что после введения системы видеонаблюдения работы ускорились, подрядчик срывает все сроки сдачи. Кроме того, была замечена практика завешивания видеокамер, чтобы скрыть ход работ. Поэтому я поручаю обратиться в надзорные органы для принятия мер в отношении подрядчика, — негодовал Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ярославца до смерти избили в ночном клубе Москвы
Пьяная ярославна угрожала своей дочери жестоким убийством
В Ярославской области пройдут соревнования среди ползающих малышей
В центре Ярославля иномарка сбила 61-летнюю женщину
Житель Рыбинска пырнул знакомую ножом и попытался скрыться от Росгвардии
С лица воду не пить: ярославна украла косметику на три тысячи рублей
Хитрый ярославец зарегистрировал в своей квартире иностранцев, которые не собирались у него проживать
Магазин или буфет? Ярославский предприниматель незаконно торговал ночью алкоголем, прикрываясь тем, что якобы владеет общепитом
После публикации "КП" яму на Тутаевском шоссе у "Яблоневого посада" залатали
Ярославские студенты обсудили идею переименовать Кировский район в Купеческий
Корпорация развития Ярославской области покупает автомобиль за 6 миллионов рублей
Пресс-секретарь мэра Ярославля уволилась с должности
В Ярославле ледяная глыба с крыши чуть не убила женщину
Капитан «Локомотива» выбыл из строя до конца сезона
В Ярославской области выявлен бешеный лось
Мэр Ярославля наградил водителя троллейбуса, спасшего ребенка
В Ярославле начался показ мультфильма для всей семьи «Королевский корги»
Тутаевское шоссе в Ярославле встало в многокилометровую пробку из-за ямы у Яблоневого посада
Погода на 12 марта: солнце так и не выглянет, но мокрый снег нам обещают
Накануне «Ростелеком» поздравил ярославцев с масленицей
МАЗ готов привезти в Ярославль несколько автобусов для тестирования
В Ярославле на серийного вора крышек канализационных люков завели несколько уголовных дел
В Ярославле прокуратура проверила дороги Дзержинского района и подала в суд три иска из-за больших выбоин и ям
УФСИН по Ярославской области: «новое» видео с пытками обнаружено еще в феврале