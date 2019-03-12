С лица воду не пить: ярославна украла косметику на три тысячи рублей
22-летняя девушка уже привлекалась к уголовной ответственности
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В Фрунзенском районе Ярославля кто-то вынес из магазина четыре банки косметики примерно на три тысячи рублей. Сотрудники обратились в полицию. Просмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили подозреваемую.
22-летняя местная жительница и раньше попадала в поле зрения полицейских. Ранее судимая девушка украла товар, чтобы продать его. Это она, кстати, успела сделать до задержания.
На девушку завели очередное уголовное дело
ИСТОЧНИК KP.RU