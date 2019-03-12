Магазин или буфет? Ярославский предприниматель незаконно торговал ночью алкоголем, прикрываясь тем, что якобы владеет общепитом

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-12T10:05:40+03:00

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Ярославская прокуратура проверила алкогольный магазин «24 Градуса» в Кировском районе. Владелец магазина решил обойти закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и продавал горячительные напитки после 23 часов, оправдывая свою деятельность тем, что у него не магазин, а буфет.

Проверка показала, что в помещении нет отдельного входа для персонала, нет информации об услугах общепита, а на вывеске указано только название магазина. Кроме этого, банально отсутствует посуда и приборы, скатерти, предметы декора, например, шторы.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения требований и правил розничной торговли алкоголем.

Директор организации выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU