После публикации КП яму на Тутаевском шоссе у Яблоневого посада залатали
Маленькая, но приятная победа: после публикации КП-Ярослваль яму на Тутаевском шоссе перед Яблоневым посадом залатали. Маленький дорожный дефект прятался в луже за рельсами. Стараясь миновать невидимое препятствие, водители сильно затормаживали скорость потока. Так, в понедельник, 11 марта, пробка здесь образовалась почти в два километра, а машины двигались не быстрее пяти километров в час. В ночь на 12 марта яму ликвидировали.
- Обращение оперативно взяло в работу агентство по муниципальному заказу мэрии, - сообщили в администрации города. – Подрядчик – Яравтодор – заделал яму литым асфальтом.
Яму, из-за которой Тутаевское шоссе вставало в пробку, залатали.
ИСТОЧНИК KP.RU