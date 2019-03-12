2019-03-12T10:01:59+03:00
Общество

После публикации КП яму на Тутаевском шоссе у Яблоневого посада залатали

Ночью Яравтодор ликвидировал маленькую яму, из-за которой образовалась огромная пробка
Роман Рыжиков
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Яму, которая была причиной огромной пробки на Тутаевском шоссе, залаталиЯму, которая была причиной огромной пробки на Тутаевском шоссе, залатали
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Маленькая, но приятная победа: после публикации КП-Ярослваль яму на Тутаевском шоссе перед Яблоневым посадом залатали. Маленький дорожный дефект прятался в луже за рельсами. Стараясь миновать невидимое препятствие, водители сильно затормаживали скорость потока. Так, в понедельник, 11 марта, пробка здесь образовалась почти в два километра, а машины двигались не быстрее пяти километров в час. В ночь на 12 марта яму ликвидировали.

- Обращение оперативно взяло в работу агентство по муниципальному заказу мэрии, - сообщили в администрации города. – Подрядчик – Яравтодор – заделал яму литым асфальтом.

Яму, из-за которой Тутаевское шоссе вставало в пробку, залатали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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