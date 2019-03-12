Ярославские студенты обсудили идею переименовать Кировский район в Купеческий

СЕГОДНЯ 09:11 2019-03-12T09:11:14+03:00

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11 марта в зале заседаний муниципалитета Ярославля прошла тематическая игра для студентов юридического факультета Ярославского государственного университета им. Демидова под названием «Гражданин. Выборы. Власть».

Мероприятие было приурочено к празднованию 25-летия представительного органа города. Ребята разбились на две команды, каждой из которых пришлось пройти три испытания - ответить на вопросы по темам «История института представительства в России», «Избирательные цензы», «Агитация», «Интересные факты о выборах», поучаствовать в дебатах капитанов на тему «Избирательный кодекс: «За» и «Против» и предложить свои варианты подготовки и проведения избирательной компании депутата и референдума по переименованию одного из районов города. В частности, Кировский район было предложено назвать Купеческим.

ИСТОЧНИК KP.RU