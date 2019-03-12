Корпорация развития Ярославской области покупает автомобиль за 6 миллионов рублей
Корпорация развития Ярославской области покупает дорогой автомобиль. Объявление об этом размещено на сайте госзакупок. Максимальная цена, которую чиновники готовы заплатить за машину, составляет 5 миллионов 910 тысяч рублей.
- Цена сформирована на основании полученных при исследовании рынка коммерческих предложений, - говорится в документах.
По техническому заданию, автомобиль должен быть черным или цвета металлик, тип кузова - универсал, обивка - черная кожа, мощность - не менее 300 лошадиных сил, максимальная скорость - не менее 190 километров в час. Среди требований к автомобилю также указаны шумоизолирующее ветровое стекло, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, система контроля и информирования об усталости водителя, аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD не менее 12 динамиков.
ИСТОЧНИК KP.RU