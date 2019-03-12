Корпорация развития Ярославской области покупает автомобиль за 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:56 2019-03-12T07:56:36+03:00

Объявление об этом размещено на сайте госзакупок

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Корпорация развития Ярославской области покупает дорогой автомобиль. Объявление об этом размещено на сайте госзакупок. Максимальная цена, которую чиновники готовы заплатить за машину, составляет 5 миллионов 910 тысяч рублей.

- Цена сформирована на основании полученных при исследовании рынка коммерческих предложений, - говорится в документах.

По техническому заданию, автомобиль должен быть черным или цвета металлик, тип кузова - универсал, обивка - черная кожа, мощность - не менее 300 лошадиных сил, максимальная скорость - не менее 190 километров в час. Среди требований к автомобилю также указаны шумоизолирующее ветровое стекло, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, система контроля и информирования об усталости водителя, аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD не менее 12 динамиков.

ИСТОЧНИК KP.RU