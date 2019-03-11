Капитан «Локомотива» выбыл из строя до конца сезона

СЕГОДНЯ 20:37 2019-03-11T20:37:54+03:00

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Капитан команды, а также основной защитник ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Стаффан Кронвалль, скорее всего, выбыл из строя до конца текущего сезона. Причиной стала травма ноги, которую игрок обороны получил в шестой игре с «Сочи».

Напомним, буквально в феврале Кронвалль был признан лучшим защитником Континентальной хоккейной лиги. В 9 матчах капитан «Локомотива» одержал вместе с командой пять побед и набрал 6 (3+3) очков.

- Шведский хоккеист не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+5). Гол Кронвалля в гостевом матче против минского «Динамо» стал победным. В первом поединке серии плей-офф против ХК «Сочи» он оформил дубль. Также на его счету 17 бросков по воротам, 4 силовых приёма и 8 блокированных бросков,- сообщается на сайте ХК «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU