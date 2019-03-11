В Ярославской области выявлен бешеный лось

СЕГОДНЯ 20:26 2019-03-11T21:42:49+03:00

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В Ярославской области выявлен первый за этот год случай бешенства у диких животных. Опасное заболевание нашли при исследовании лося убитого лося. Животное сбили недалеко от деревни Лесное Варегово Большесельского района.

В населенном пункте и угрожаемой зоне части охотничьего хозяйства «Большесельское» Ярославской региональной общественной организации «Областное общество охотников и рыболовов», где зарегистрировано бешенство, государственной ветеринарной службой осуществляются необходимые мероприятия, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Ярославской области.

Также в ведомстве добавили, что признаками бешенства у животных могут быть отсутствие страха, неспровоцированное нападение и другие странности в поведении. О таких случаях нужно сразу сообщать в государственную ветеринарную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU