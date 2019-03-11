СЕГОДНЯ 21:04 2019-03-11T21:06:23+03:00

Жители дома жалуются, что после ремонта их кровля стала особенно опасна [фото, видео с места происшествия]

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В Ярославле ледяная глыба с крыши чуть не убила женщину. Происшествие случилось 11 марта около 16 часов. Наледь со снегом скатилась с крыши многоквартирного дома №23/38 по улице Розы Люксембург, проломила ограждение на кровле и полностью снесла козырек одного из подъездов. Жильцы говорят, что буквально за минуту до этого в подъезд вошла женщина. Если бы снег рухнул на нее, возможно, история закончилась бы трагически.

Жители утверждают, что помимо того, что лежащий на крыше снег никто не чистил, сама кровля после недавнего ремонта стала более опасной, чем была до этого.

- Мы давно добиваемся, чтобы наш дом признали аварийным. Однако вместо этого администрация района навязала нам ремонт крыши, чтобы снизить процент износа. Работы были выполнены летом прошлого года, но до сих пор они не приняты. На наш взгляд, ремонт был выполнен с нарушениями. Например, на крыше не установили снегозадержатели, а сам откос кровли сделали более крутым, чем до этого, - рассказал «Комсомольской правде - Ярославль» житель дома Николай Новиков.

Наледь проломила ограждение, установленное по периметру кровли. Фото: Николай Новиков.

После того, как произошел сход снега, нанятые местной управляющей компанией работники крышу почистили. А вот вопрос качества кровли, да и состояния всего дома по-прежнему остается открытым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/696582" frameborder="0"></iframe> На улице Розы Люксембург в Ярославле снег с крыши снес козырек подъезда. Видео: Николай Новиков..

ИСТОЧНИК KP.RU