Тутаевское шоссе в Ярославле встало в многокилометровую пробку из-за ямы у Яблоневого посада
Разбитые трамвайные пути в Дзержинском районе преградили путь сотне машин
Крупный затор образовался из-за маленькой ямы
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Перед Яблоневым посадом в Дзержинском районе Ярославля собирается огромная пробка. Виной тому яма, спрятавшаяся в луже за трамвайными путями перед «Магнитом». Автомобилисты объезжают подводное препятствие вслепую, рискуя повредить подвеску.
Скорость потока здесь не превышает пяти километров в час. Очередь из машин собралась почти в два километра.
На Тутаевском шоссе в Ярославле образовалась гигантская пробка из-за маленькой ямы.
ИСТОЧНИК KP.RU