Тутаевское шоссе в Ярославле встало в многокилометровую пробку из-за ямы у Яблоневого посада

СЕГОДНЯ 17:49 2019-03-11T17:49:06+03:00

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Перед Яблоневым посадом в Дзержинском районе Ярославля собирается огромная пробка. Виной тому яма, спрятавшаяся в луже за трамвайными путями перед «Магнитом». Автомобилисты объезжают подводное препятствие вслепую, рискуя повредить подвеску.

Скорость потока здесь не превышает пяти километров в час. Очередь из машин собралась почти в два километра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/696543" frameborder="0"></iframe> На Тутаевском шоссе в Ярославле образовалась гигантская пробка из-за маленькой ямы.

ИСТОЧНИК KP.RU