Погода на 12 марта: солнце так и не выглянет, но мокрый снег нам обещают

СЕГОДНЯ 17:22 2019-03-11T17:22:11+03:00

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Завтра, 12 марта, погода в Ярославле не сменится на солнечные будни. Все та же облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега или просто снега. Подует небольшой западный ветер – 6-11м/с. Днем температура воздуха будет колебаться от -4 до +1 градуса. Горожанам нужно быть осторожнее на дорогах: из-за перепадов температур снова будет гололед. Возможен сход снега с крыш. Метеорологическая видимость немного ухудшится – от 6000 до 9000 метров.

С пальто и беретами придется повременить, но будем оптимистами – природная весна скоро придет вслед за календарной!

Напомним, в Ярославле продолжается уборка города. Полностью очистить крыши от снега и наледи власти планируют до 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU