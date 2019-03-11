Накануне «Ростелеком» поздравил ярославцев с масленицей

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-11T17:12:06+03:00

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В Ярославле «Ростелеком» принял участие в праздновании главной масленицы страны. В гостях у компании на улице Андропова все желающие могли принять участие в состязаниях по армреслингу. Здесь же можно было заодно узнать, зачем нужен «Родительский контроль» и как его установить, а также как обезопасить жильё с «Видеонаблюдением» и «Умным домом». Празднование масленицы в этом году охватило весь город: гуляния и праздничные мероприятия прошли на Советской площади, на набережных Волги и Которосли, на Первомайском бульваре и во многих других местах.

«Мы постоянно поддерживаем городские праздники. Так, горожане не только проводят день на свежем воздухе с семьёй, но и знакомятся с современными полезными в повседневной жизни цифровыми решениями. Ведь «Ростелеком» – это не только традиционные услуги вроде доступа в интернет или телефонии, - рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Компания предлагает решения, которые помогают сделать жизнь безопаснее. Например, «Умный дом» и «Видеонаблюдение», «Родительский контроль» и антивирусные сервисы. С ними вы защитите дом, детей, личную информацию: мы помогаем обеспечить полноценную безопасность для всей семьи», сообщает пресс-служба компании.

«Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU