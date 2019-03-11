2019-03-11T17:12:06+03:00
Экономика

Накануне «Ростелеком» поздравил ярославцев с масленицей

Поделиться:
«Ростелеком»«Ростелеком»
Изменить размер текста:

В Ярославле «Ростелеком» принял участие в праздновании главной масленицы страны. В гостях у компании на улице Андропова все желающие могли принять участие в состязаниях по армреслингу. Здесь же можно было заодно узнать, зачем нужен «Родительский контроль» и как его установить, а также как обезопасить жильё с «Видеонаблюдением» и «Умным домом». Празднование масленицы в этом году охватило весь город: гуляния и праздничные мероприятия прошли на Советской площади, на набережных Волги и Которосли, на Первомайском бульваре и во многих других местах.

«Мы постоянно поддерживаем городские праздники. Так, горожане не только проводят день на свежем воздухе с семьёй, но и знакомятся с современными полезными в повседневной жизни цифровыми решениями. Ведь «Ростелеком» – это не только традиционные услуги вроде доступа в интернет или телефонии, - рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Компания предлагает решения, которые помогают сделать жизнь безопаснее. Например, «Умный дом» и «Видеонаблюдение», «Родительский контроль» и антивирусные сервисы. С ними вы защитите дом, детей, личную информацию: мы помогаем обеспечить полноценную безопасность для всей семьи», сообщает пресс-служба компании.

«Ростелеком»

«Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на 12 марта: солнце так и не выглянет, но мокрый снег нам обещают
МАЗ готов привезти в Ярославль несколько автобусов для тестирования
В Ярославле на серийного вора крышек канализационных люков завели несколько уголовных дел
В Ярославле прокуратура проверила дороги Дзержинского района и подала в суд три иска из-за больших выбоин и ям
УФСИН по Ярославской области: «новое» видео с пытками обнаружено еще в феврале
В Ярославле мужчина нашел кредитку и затарился с ее помощью на восемь тысяч рублей
Говори - покоряй интернет - экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона!
Очистят все крыши до 22 марта: в Ярославле продолжается снежная уборка кровель и тротуаров
В Ярославской области прошли рейды, где выявили 145 незаконопослушных владельцев снегоходов
Ярославский водитель испугался штрафа за пьяную езду и под страхом увольнения с работы выплатил долг
Бизнесмен из Ярославской области отдал долг приставам после разговора со своим отцом
Родители попробуют детские обеды: в ярославских школах пройдут дни открытых дверей
Житель Рыбинска взял кредит и сказал полицейским, что это не он
Это просто свинство какое-то: в Заволжском районе по проезжей части разгуливали два хряка
На «катке» на съезде с Октябрьского моста перевернулся фургон
В Ярославской области горят бани, дачи и заброшенные здания
Ярославцы на условиях анонимности могут сообщить о том, где торгуют смертью
В Ярославле закрылась Главная Масленица страны
Ярославский "Шинник" дома одолел калинградскую "Балтику"
Пропавшая в Ярославской области девочка-подросток вернулась домой
В Ярославской области появились монеты из серии «Красная книга»
В жутком пожаре на Красном Перекопе в Ярославле погиб мужчина
В Ярославской области пропала четырнадцатилетняя девочка
В Ярославле впервые прошли игры по киберспорту
Ярославец развлекся: украл из многоэтажки провода на 8 тысяч рублей