МАЗ готов привезти в Ярославль несколько автобусов для тестирования

СЕГОДНЯ 17:02 2019-03-11T17:02:17+03:00

О такой возможности говорили мэр города и представитель автомобильного завода

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Возможно, пассажиров в Ярославле будут возить МАЗы. Минский автомобильный завод в России является одним из возможных претендентов на поставку подвижного состава в столицу Злотого Кольца. Перспективы сотрудничества 11 марта обсудили мэр Ярославля Владимир Волков и генеральный директор компании «МАЗ-РУС» Вадим Казак.

- Уже в этом году мы планируем вывести на линию городских маршрутов новую качественную технику. Завод МАЗ достоин принять участие в открытых конкурсных процедурах, - отметил Волков.

А пока представители минского автомобильного завода выразили готовность предоставить ярославскому ПАТП несколько своих автобусов для тестирования, чтобы водители могли их опробовать в деле. Также завод готов поставлять в Ярославль и коммунальную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU