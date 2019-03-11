В Ярославле на серийного вора крышек канализационных люков завели несколько уголовных дел
Мужчина полностью признал свою вину
Преступник воровал крышки в Заволжском районе города.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле сотрудники полиции нашли преступника, который промышлял воровством крышек канализационных люков. Установлено, что 28-летний мужчина орудовал в Заволжском районе города.
- Подозреваемый причастен к кражам 5 крышек канализационных люков, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мужчиной даны признательные показания.
По факту преступлений возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU