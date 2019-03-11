В Ярославле мужчина нашел кредитку и затарился с ее помощью на восемь тысяч рублей
На вора завели уголовное дело
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В полицию Ярославля обратилась девушка, у которой пропала банковская карта. Потерпевшая рассказала, что с помощью ее кредитки неизвестные оплатили покупки в магазине. Сумма ущерба составила около восьми тысяч рублей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен неработающий 29-летний житель Ярославля, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Мужчина полностью признал свою вину. По факту преступления на него заведено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU