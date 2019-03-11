2019-03-11T14:42:34+03:00
Общество

Очистят все крыши до 22 марта: в Ярославле продолжается снежная уборка кровель и тротуаров

Также в городе завершилось оснащение приборами ГЛОНАСС всей спецтехники, работающей на дорогах
Екатерина РЯБЦЕВА
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С 4 по 10 марта для этих нужд было использовано 2100 кубометров жидкого реагента и 1440 тонн песко-соляной смесиС 4 по 10 марта для этих нужд было использовано 2100 кубометров жидкого реагента и 1440 тонн песко-соляной смесиФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле продолжается уборка улиц. За эту неделю из города вывезли 8000 тонн снежной массы. В первые дни марта количество осадков составило 12,5 миллиметров при норме 8 миллиметров. Поэтому в Ярославле стали тщательнее чистить крыши от наледи и снега. Полностью кровли будут очищены до 22 марта.

Из-за резких температурных перепадов на улицах очень скользко. Коммунальщики обрабатывают тротуары и дороги противогололедным веществом. С 4 по 10 марта для этих нужд было использовано 2100 кубометров жидкого реагента и 1440 тонн песко-соляной смеси.

Директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов рассказал, что в городе окончена установка приборов спутниковой системы ГЛОНАСС на спецтехнику, которая участвует в уборке улично-дорожной сети.

— Информация в режиме онлайн отражается на мониторах агентства по муниципальному заказу ЖКХ и на мобильных устройствах руководителей структурных подразделений мэрии Ярославля, — рассказал Сергей Тальянов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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