Ярославский водитель испугался штрафа за пьяную езду и под страхом увольнения с работы выплатил долг

СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-11T13:34:50+03:00

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Лихой водитель из Некоуза рассекал по улицам в нетрезвом виде. Мужчину поймали и в рамках административного правонарушения выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Оплачивать долг пьяный гонщик не спешил. Приставы выяснили, где официально трудоустроен правонарушитель и направили на работу постановление на удержание денег с зарплаты. Испугавшись, что работодатель уволит его с должности водителя за былые «грехи», мужчина тут же выплатил долг в полном объеме. Таким образом, исполнительное производство окончилось фактическим исполнением.

Напомним, отец повлиял на молодого ярославского бизнесмена, чтобы тот выплатил долг судебным приставам.

ИСТОЧНИК KP.RU