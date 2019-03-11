Ярославский водитель испугался штрафа за пьяную езду и под страхом увольнения с работы выплатил долг
Лихой водитель из Некоуза рассекал по улицам в нетрезвом виде. Мужчину поймали и в рамках административного правонарушения выписали штраф в размере 30 тысяч рублей. Оплачивать долг пьяный гонщик не спешил. Приставы выяснили, где официально трудоустроен правонарушитель и направили на работу постановление на удержание денег с зарплаты. Испугавшись, что работодатель уволит его с должности водителя за былые «грехи», мужчина тут же выплатил долг в полном объеме. Таким образом, исполнительное производство окончилось фактическим исполнением.
Напомним, отец повлиял на молодого ярославского бизнесмена, чтобы тот выплатил долг судебным приставам.
ИСТОЧНИК KP.RU