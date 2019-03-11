Бизнесмен из Ярославской области отдал долг приставам после разговора со своим отцом

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-11T14:06:49+03:00

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Один должник-предприниматель из Гаврилов-Яма не отдавал фирме крупную сумму – более 300 тысяч рублей. Судебные приставы решили выехать на адрес мужчины, чтобы уведомить его об исполнительном производстве, но дома его не было. Открыл дверь представителям власти отец предпринимателя. Приставы-исполнители объяснили отцу, зачем приехали и оставили повестку о явке в отдел судебных приставов.

Видимо, между родственниками состоялся действенный разговор, и 32-летний предприниматель явился с квитанцией о полной оплате задолженности. Вот такое влияние имеют родители на своих детей, несмотря на то, что они уже стали бизнесменами.

ИСТОЧНИК KP.RU