Родители попробуют детские обеды: в ярославских школах пройдут дни открытых дверей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-11T14:10:10+03:00

Еще в Ярославле согласовывается анкета, которая поможет узнать, что дети и родители думают о школьных обедах и ужинах/ФОТО: официальный портал города Ярославля

Такие мероприятия помогут родителям учеников лучше познакомиться со школьным меню и пообщаться с персоналом образовательных учреждений

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С 16 марта каждую субботу в трех ярославских школьных столовых будут проводиться дни открытых дверей. Педагоги и персонал образовательных учреждений покажут родителям, где и как питаются их школьники. Гости смогут попробовать блюда, подготовленные для меню учеников, и задать вопросы поварам и администрации школ.

- Проведение дней открытых дверей нацелено на то, чтобы познакомить родителей учащихся со школьным меню и увеличить число детей, охваченных организованным питанием. График проведения презентаций уже составлен, и до апреля эта работа будет проведена, - поделилась директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.

Чтобы поучаствовать в мероприятии, нужно пройти регистрацию по ссылке https://socpitanie.ru/degustatiya/

Помимо этого, в Ярославле согласовывается анкета, которая поможет узнать, что дети и родители думают о школьных обедах и ужинах.

Опросы уже проведены в нескольких школах города, но для того, чтобы получить достоверные результаты, были подключены специалисты Института развития стратегических инициатив. Они разработали шаблон анкеты. Для того чтобы масштабный соцопрос удался, в нем должно принять участие максимальное количество учеников и их родителей. Уже в апреле ярославцы увидят результаты анкетирования.

Школы, в которых будет проведен день открытых дверей:

Время проведения: 13.00

16.03.2019

- МОУ СШ № 29

Архангельский пр-д, 13

- МОУ СШ № 40

ул. Будкина,11

- МОУ СШ № 42

ул. С.-Щедрина, 42-а

23.03.2019

- МОУ СШ № 88

ул. Звездная, 11

6.04.2019

- МОУ СШ № 68

ул. Калинина, 37-а

- МОУ СШ № 48

ул. Папанина, 10-а

- МОУ СШ № 36

ул. Щапова, 14

13.04.2019

- МОУ СШ № 80

ул. Е. Колесовой, 38

- МОУ СШ № 2

пр-т Авиаторов, 84

- МОУ СШ № 30

ул. Угличская, 60

20.04.2019

- МОУ СШ № 31

ул. Нефтяников, 26

- МОУ СШ № 1

ул. С.-Щедрина, 75

- МОУ СШ № 58

ул. Труфанова, 21-а

ИСТОЧНИК KP.RU