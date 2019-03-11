Родители попробуют детские обеды: в ярославских школах пройдут дни открытых дверей
С 16 марта каждую субботу в трех ярославских школьных столовых будут проводиться дни открытых дверей. Педагоги и персонал образовательных учреждений покажут родителям, где и как питаются их школьники. Гости смогут попробовать блюда, подготовленные для меню учеников, и задать вопросы поварам и администрации школ.
- Проведение дней открытых дверей нацелено на то, чтобы познакомить родителей учащихся со школьным меню и увеличить число детей, охваченных организованным питанием. График проведения презентаций уже составлен, и до апреля эта работа будет проведена, - поделилась директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова.
Чтобы поучаствовать в мероприятии, нужно пройти регистрацию по ссылке https://socpitanie.ru/degustatiya/
Помимо этого, в Ярославле согласовывается анкета, которая поможет узнать, что дети и родители думают о школьных обедах и ужинах.
Опросы уже проведены в нескольких школах города, но для того, чтобы получить достоверные результаты, были подключены специалисты Института развития стратегических инициатив. Они разработали шаблон анкеты. Для того чтобы масштабный соцопрос удался, в нем должно принять участие максимальное количество учеников и их родителей. Уже в апреле ярославцы увидят результаты анкетирования.
Школы, в которых будет проведен день открытых дверей:
Время проведения: 13.00
16.03.2019
- МОУ СШ № 29
Архангельский пр-д, 13
- МОУ СШ № 40
ул. Будкина,11
- МОУ СШ № 42
ул. С.-Щедрина, 42-а
23.03.2019
- МОУ СШ № 88
ул. Звездная, 11
6.04.2019
- МОУ СШ № 68
ул. Калинина, 37-а
- МОУ СШ № 48
ул. Папанина, 10-а
- МОУ СШ № 36
ул. Щапова, 14
13.04.2019
- МОУ СШ № 80
ул. Е. Колесовой, 38
- МОУ СШ № 2
пр-т Авиаторов, 84
- МОУ СШ № 30
ул. Угличская, 60
20.04.2019
- МОУ СШ № 31
ул. Нефтяников, 26
- МОУ СШ № 1
ул. С.-Щедрина, 75
- МОУ СШ № 58
ул. Труфанова, 21-а
ИСТОЧНИК KP.RU