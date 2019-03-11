Житель Рыбинска взял кредит и сказал полицейским, что это не он

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-11T12:20:21+03:00

На мужчину, который сам себя перехитрил, завели уголовное дело

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Казалось бы, гениальный план пришел в голову жителю Рыбинска: взять кредит, а потом сказать, что это был кто-то другой. Так он и поступил: получил деньги, причем немалые – 250 тысяч рублей, пришел в полицию и заявил о том, что кто-то оформил кредит на его имя. Мол, паспорт мужчина потерял, кто-то его нашел и воспользовался в корыстных целях.

Только вот обман не удался. Жулик хотел не платить деньги, а напоролся на уголовное дело за заведомо ложный донос.

Ему грозит крупный штраф, либо обязательные, принудительные или исправительные работы, либо даже лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU