Это просто свинство какое-то: в Заволжском районе по проезжей части разгуливали два хряка

СЕГОДНЯ 11:06 2019-03-11T11:49:00+03:00

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«Улица. Фонарь. Два хряка…» - так могло бы начинаться стихотворение, посвященное Заволжскому району, если бы его писали по мотивам последнего дня масленичной недели в Ярославле.

По дорогам частного сектора за Волгой две очаровательно-большие свиньи устроили вечерний променад, сбежав от цыган, рассказал Роман Мордашов. Однако небезразличные соседи помогли животным попасть обратно домой, хотели они того или нет.

Очевидцы сообщают, что животные не собирались сдаваться без боя и даже пытались атаковать кого-то из прохожих. Однако совершенно очевидно, что хрюшки принесли людям больше веселья, чем неприятностей.

Фото: Роман Мордашов, Подслушано в Ярославле / vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU