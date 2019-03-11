В Ярославской области горят бани, дачи и заброшенные здания

СЕГОДНЯ 08:26 2019-03-11T08:26:54+03:00

В деревне Козульки Ярославского района сгорела частная баня. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

С вечера 10 марта до утра 11 марта в регионе потушены 4 пожара

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В деревне Козульки Ярославского района в 18 часов 54 минуты вспыхнула частная баня. Возгорание тушили две пожарные части.

В 19 часов 34 минуты 10 марта поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения в селе Туношна Ярославского района. Пламя вспыхнуло в здании на улице Школьная, д. 2. К тушению возгорания привлекалась одна пожарная часть.

В начале десятого часа вечера поступило сообщение о пожаре, возникшем в неэксплуатируемом строении в деревне Заречь Угличского района. Здесь на тушении работали две пожарные части.

Дача, расположенная в КП «Василевские дачи», д. 45 в Переславском районе загорелась в третьем часу ночи 11 марта. Ее тушили также две пожарные части.

К счастью, ни в одном из пожаров пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU