Ярославцы на условиях анонимности могут сообщить о том, где торгуют смертью
Цель мероприятия, которое продлится до 22 марта включительно, привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, получение от населения информации о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультирование населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью» каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях анонимности сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой или попросить совета, позвонив на специальные телефонные номера.
• Телефон доверия УМВД России по Ярославской области (круглосуточно):
Ярославль и Ярославская область – (4852) 73-10-50.
• Телефоны доверия областной наркологической службы:
- для детей и подростков – (4852) 72-14-22.
- анонимная наркологическая помощь – (4852) 33-61-61.
ИСТОЧНИК KP.RU