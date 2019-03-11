Ярославцы на условиях анонимности могут сообщить о том, где торгуют смертью

СЕГОДНЯ 07:30 2019-03-11T07:30:32+03:00

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Цель мероприятия, которое продлится до 22 марта включительно, привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, получение от населения информации о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультирование населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых. В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью» каждый человек, располагающий какой-либо информацией о возможных фактах незаконного потребления и оборота наркотиков, может на условиях анонимности сообщить данные сведения, поделиться наболевшей проблемой или попросить совета, позвонив на специальные телефонные номера.

• Телефон доверия УМВД России по Ярославской области (круглосуточно):

Ярославль и Ярославская область – (4852) 73-10-50.

• Телефоны доверия областной наркологической службы:

- для детей и подростков – (4852) 72-14-22.

- анонимная наркологическая помощь – (4852) 33-61-61.

ИСТОЧНИК KP.RU