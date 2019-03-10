2019-03-10T18:29:47+03:00
Спорт

Ярославский "Шинник" дома одолел калинградскую "Балтику"

Команда Александра Побегалова в рациональном стиле добыла важные три очка
Виктор ПОЛЯК
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Ярославский "Шинник" одержал победу на домашнем поле. Фото официальный сайт ФК "Шинник"Ярославский "Шинник" одержал победу на домашнем поле. Фото официальный сайт ФК "Шинник"
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Если судить по первым минутам матча с "Балтикой", то гости выглядели предпочтительнее. У них и скорости были чуть повыше, и игроки центра поля тоже наших превосходили. Понятно, что после досадного проигрыша в Петербурге ярославцам надо было действовать предельно собранно, чтобы не допустить оплошности, которая могла стать решающей в матче.

И эту максимальную собранность подопечные "Михалыча" навязывали соперникам по всему полю. Даже вратаря гостей непрерывно прессовали, мешая быстро начинать атаки. Но такой прессинг был и на центральной линии, не говоря уже о подступах к нашей штрафной и вблизи ворот Дмитрия Яшина. К тому же, наш вратарь четко подстраховывал своих партнеров. Все это вместе и дало итоговый ноль на табло в графе пропущенных "Шинником" мячей. Не случайно после матча наставник гостей сетовал, что им не удалось реализовать свои моменты. Их у гостей практически не было, потому что под жестким прессингом в штрафной не до точного удара.

А вот ярославцы, не выделяясь владением мяча, каждые 10 минут создавали у чужих ворот голевую ситуацию. Первую из них Эльдар Низамутдинов не сумел реализовать, так как удар на скорости получился слабым. Вторая ситуация ударом завершилась, но неточным броском. Зато третий шанс с блеском реализовал Ишхан Гелоян, грудью скинув мяч себе на ход в штрафную и коварным ударом с левой вонзил его в дальнюю стойку, от которой он оказался в сетке.

Под занавес тайма Ишхан мог еще раз отличиться, но головой направил мяч над перекладиной. И во втором тайме Ишхан еще раз заставил трибуны восхищаться, когда после его дальнего удара затряслась перекладина возле крестовины. Мяч, однако, успели выбить. Но и единственного гола Гелояна было достаточно для победы, которая вплотную приблизила "Шинник" к группе стыков.

"Шинник"-"Балтика"- 1:0(1:0)

ИСТОЧНИК KP.RU

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