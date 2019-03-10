Пропавшая в Ярославской области девочка-подросток вернулась домой
Ее разыскивали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»
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14-летняя Виктория Гусейнова, ушедшая из дома в деревне Скулепово Даниловского района, 9 марта найдена живой и здоровой, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети.
Ярославцы активно откликнулись на сообщение о пропаже девочки, одетой в темно-серую куртку, темные джинсы, черные ботинки, светло-серую шапку. Они рассказывали, что видели похожую девочку в одном из ярославских магазинов и предлагали волонтерам посильную помощь.
Волонтеры благодарят всех, кто принял участие в поисках Виктории.
ИСТОЧНИК KP.RU