2019-03-10T13:38:30+03:00
Общество

В Ярославской области появились монеты из серии «Красная книга»

Банк России выпустил в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля: «Дальневосточный леопард», «Красноногий ибис» и «Белуга».
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области появились памятные серебряные монеты из серии "Красная книга". Фото Банк РоссииВ Ярославской области появились памятные серебряные монеты из серии "Красная книга". Фото Банк России
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Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Монеты из драгоценного металла изготовлены качеством «пруф» на Санкт-Петербургском монетном дворе, о чем говорит товарный знак, изображенный на монете. Вес каждой из них - 15,55 грамм. Тираж дензнаков небольшой - всего 5 тысяч штук.

Серия памятных монет Центрального банка Российской Федерации, посвященных редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, внесенных в Красную книгу России, выпускается с 1992 года. Она состоит из 13 монет разного номинала, отчеканенных из медно-никелевого сплава и 60 монет номиналом 1 и 2 рубля, отчеканенных из серебра (900 и 925 пробы). Теперь к ней добавились еще три монеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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