2019-03-10T12:20:13+03:00
Общество

В жутком пожаре на Красном Перекопе в Ярославле погиб мужчина

Ему было 48 лет
Мария СОКОЛОВА
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В жутком пожаре на Красном Перекопе в Ярославле погиб мужчина.В жутком пожаре на Красном Перекопе в Ярославле погиб мужчина.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Частный дом №6 по улице Закгейма в Красноперекопском районе областного центра загорелся около часа ночи 10 марта, сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Огнем было охвачено здание площадью 48 квадратных метров. На возгорание выехали несколько пожарных частей. Дом спасти не удалось – он выгорел дотла. В пожаре погиб 48-летний мужчина.

Причины возгорания сейчас выясняются.

А в пятом часу утра поступило сообщение о возгорании в частном доме №24 по улице Медведевская. С огнем здесь боролись также несколько пожарных расчетов. К счастью, здесь обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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