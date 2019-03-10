В Ярославской области пропала четырнадцатилетняя девочка

СЕГОДНЯ 12:14 2019-03-10T12:14:29+03:00

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14-летняя Виктория Гусейнова ушла из дома в деревне Скулепово Даниловского района 9 марта. Назад она не вернулась, ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Рост девочки 155 см, нормальное телосложение, цвет глаз – голубые, волосы – каштановые.

Она была одета в темно-серую куртку, темные джинсы, черные ботинки, светло-серую шапку. С собой у Виктории серый рюкзак.

Все, кто что-либо знает о пропавшей девочке-подростке просят сообщать любую информацию о ее местонахождении по телефону горячей линии 8 800 700-54-52. Звонок бесплатный на территории РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU