В Ярославской области пропала четырнадцатилетняя девочка
Ее разыскивают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт»
В Ярославской области пропала девочка-подросток. Фото поисковый отряд "Лиза Алерт"
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14-летняя Виктория Гусейнова ушла из дома в деревне Скулепово Даниловского района 9 марта. Назад она не вернулась, ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Рост девочки 155 см, нормальное телосложение, цвет глаз – голубые, волосы – каштановые.
Она была одета в темно-серую куртку, темные джинсы, черные ботинки, светло-серую шапку. С собой у Виктории серый рюкзак.
Все, кто что-либо знает о пропавшей девочке-подростке просят сообщать любую информацию о ее местонахождении по телефону горячей линии 8 800 700-54-52. Звонок бесплатный на территории РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU