В Ярославле впервые прошли игры по киберспорту

СЕГОДНЯ 11:31 2019-03-10T11:31:06+03:00

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Вчера, 9 марта, впервые в истории Ярославля десятки киберспортсменов Ярославской области встретились, чтобы определить победителей в играх FIFA 19 и NHL 19. Зарегистрироваться через соцсети и принять участие в соревнованиях мог любой желающий, достигший 14 лет.

В спортивно-развлекательном центре «Ярбату» сотни зрителей смогли наблюдать за играми на большом экране. Для тех, кто следил за соревнованиями из дома, был подготовлен прямой эфир на стрим-платформах.

– Киберспорт – явление довольно молодое, но уже признанное в России официальным видом спорта. Стремительно растет популярность компьютерных игр, поэтому у этих состязаний большие перспективы. Такие соревнования киберспортсменов проводятся по всему миру. Надеюсь, в нашем городе они будут традиционными и для кого-то из участников станут первым шагом в большой спорт, –отметил, открывая Кубок заместитель мэра города Ярославля Алексей Торопов.

Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей и распределился в каждой номинации следующим образом: первое место – 30 тысяч рублей, второе место – 15 тысяч рублей, третье место – 5 тысяч рублей. В каждой из номинаций соревновались по 64 человека. Имена победителей назовут позже.

ИСТОЧНИК KP.RU