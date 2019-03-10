Ярославец развлекся: украл из многоэтажки провода на 8 тысяч рублей
Свою вину он признал после задержания полицейскими
Ярославец украл 80 метров кабеля из жилого дома.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В дежурную часть ОМВД России по Фрунзенскому району Ярославля поступило заявление о том, что из жилого многоквартирного дома похищены 80 метров кабеля. Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый в совершении кражи – 37-летний мужчина.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым даны признательные показания, но зачем ему такое количество провода, он так и не смог внятно объяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU