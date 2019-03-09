«Буревестник» поставил победную точку в последней домашней игре «регулярки»

9 Март 23:11 2019-03-09T23:11:47+03:00

Уверенно переиграв у себя в «Вознесенском» баскетболистов столичного клуба «МБА», ярославцы окончательно решили все вопросы по своему участию в плей-офф суперлиги

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Перед игрой с московским «академиками» из Московской баскетбольной академии (МБА) у «Буревестника» практически уже была полная уверенность в попаданию в плейофф. Однако оставалась мизерная теоретическая вероятность того, что при немыслимом стечении других игр ярославцы останутся без плейофф.

Вот для исключения этого «мизера» парни Михаила Терехова начали последнюю домашнюю игру с таким напором, что заставили своих болельщиков восхищаться. Причем, с самых первых минут, хотя чувствовалось в их действиях нервное напряжение. Даже многоопытный Артем Бутянковс не смог открыть счет в матче, смазав оба штрафных. Но нервничали и «академики», не отличаясь точностью, хотя на предматчевой разминке у них даже из-за дуги промахов не было.

Но на паркете это не так просто повторить, потому что защита «Бури» была в этот вечер на какой-то космической высоте. Наши центровые при поддержке партнеров практически начисто выиграли оба щита, показав в сумме 41 подбор против 29 у гостей. При этом и Владимир Белов, и Андрей Черныш набрали за матч по 10 очков.

Конечно, скоростные москвичи не раз создавали ярославцам задачки, закрывая атаки на свой щит. Но наши нащупали возможность силового преодоления обороны индивидуальными действиями и планомерно наращивали перевес в счете.

Это хорошо видно результату матча. Гости смогли набрать только 60 очков, не набрав ни в одной четверти хотя бы 20. Это очень высокая характеристика защиты.

Что касается атаки, то лучший, пожалуй, своя матч провел наш американец Джимми Гевин с 18 очками. По результативности Джимми всего очко уступил нашему лидеру Артему Бутянковсу, который чуток не добрал до своего традиционного «дабл-дабл». Зато американец просто виртуозно дирижировал атаками «Бури», совершая результативные пасы порой из немыслимых ситуаций. И, конечно, его потрясающие проходы к щиту просто вызывали на трибунах восторг.

Победа над МБА снимает для «Бури» остатки сомнений по выходу в плейофф.

«Буревестник» - МБА (Москва) – 81:60 (22:18;22:12;19:14;18:16)

ИСТОЧНИК KP.RU