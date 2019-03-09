«Ярославич» и во втором круге «славно побился» с московским «Динамо»

СЕГОДНЯ 21:08 2019-03-09T21:08:48+03:00

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В первом круге ярославцы сумели дома одержать победу над многолетними лидерами российского волейбола, взяв верх на тайбрейке. Эта победа до сих пор остается единственной у «Ярославича» в этом сезоне. Очки ярославцам дрстаются буквально с кровью, ценой неимоверных усилий. И замена главного тренера уже имела место. Теперь вместо Юрия Филиппова действиями команды руководит Андрей Ноздрин, с которым игра «Ярославича» стала заметно сильнее. Правда, на наборе очков это еще не очень отражается, но можно надеяться, что игра в Москве дает повод к оптимизму и к надежде на то, что в двух последних матчах регулярного чемпионата суперлиги, которые «Ярославич» проведет дома в «Атланте», такие нужные победы будут одержаны. Для этого дает основание ход матча в Москве с «Динамо». Несколько скомкано проведя первый сет и при неуверенных своих подачах, «Ярославич» буквально взорвался во втором. Тут уже на полную мощь заработала ярославская артиллерия подач. Силовые подачи, которыми особо выделялся Алексей Плужников, лишали динамовцев позитивного приема и заставляли делать вторые передачи абы как. Ну а на «абы как» у ярославцев в ответ был непробиваемый блок. Конечно, и либеро наш Александр Соколов надежно подчищал за партнерами. Счет стремительно рос в одну сторону, достигнув к середине сета двукратного превосходства – 16:8. Причем, это двойное превосходство сохранилось до победного конца – 25:13. Таки погромом над «Динамо» даже лидеры суперлиги не часто могут похвастать. Озадаченные хозяева площадки все же смогли несколько перестроить свою игру за счет замен, что и позволило вырвать у «Ярославича» третий сет, хотя долгое время команды шли, что называется, нос в нос. И тут обнажилась несколько нечеткая игра нашего связующего Дмитрия Козлова на первый темп. Несколько раз и Плужников, и Максим Белогорцев с трудом завершали атаки, а в паре случаев получался просто пас не в темп. Андрей Ноздрин после повторного такого «пролета» решил заменить связующего Козлова на Александра Воропаева, полагаясь на его более точную распасовку в первый темп. Сет спасти не удалось, но в четвертом ярославцы сумели что-то вроде чуда. Проигрывая по ходу сета пять мячей – 11:16, ярославцы шаг за шагом приближались к «Динамо». В концовку вошли, уступая 19:21. Мощным блоком удалось еще чуть ближе подобраться – 22:23. И вот тут наши выстрелили, набрав три очка подряд! Это было очень важно, так как уже набрали очко в копилку команды и стало вторым положительным моментом для «Ярославича» в матче вдобавок к разгрому во втором сете. Но вот добить соперника не удалось, так как атаки ярославцев все же небезгрешны.

«Динамо» (Москва) – «Ярославич» - 3:2 (25:22;13:25;25:18;23:25;15:13)

ИСТОЧНИК KP.RU